Найбільша нафтогазова компанія Shell спише до 5 млрд доларів після свого рішення покинути Росію, що більше, ніж повідомлялося раніше. Однак зростання цін на нафту і газ стимулювало торговельну діяльність в першому кварталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Shell, чия ринкова капіталізація становить близько 210 млрд доларів, раніше заявляла, що списання в Росії складуть близько 3,4 млрд доларів. За словами представника Shell, збільшення відбулося через додаткові потенційні наслідки, пов'язані з контрактами, списанням дебіторської заборгованості та кредитними втратами в Росії. У той же час списання від 4 до 5 мільярдів доларів у першому кварталі не вплине на прибуток компанії.

Початок 2022 року став одним з найбільш неспокійних за останні десятиліття періодів для нафтогазової галузі, оскільки західні компанії, включаючи Shell, швидко пішли з Росії, розірвавши торговельні зв'язки і згорнувши спільні підприємства після вторгнення Москви в Україну.

Shell заявила, що припинить всі свої операції в Росії, в тому числі, інвестиції у великий завод з виробництва зрідженого природного газу на півострові Сахалін у східній частині країни.

Shell не надала будь-яких прогнозів щодо майбутнього своїх часток у російських проектах.

Орієнтовні ціни на нафту зросли в середньому до більш ніж 100 доларів за барель за квартал, що є найвищим показником з 2014 року, в той час як європейські ціни на газ досягли рекордно високого рівня.

Shell, найбільший у світі трейдер зрідженого природного газу, заявила, що доходи від торгівлі СПГ, як очікується, будуть вище в цьому кварталі порівняно з попередніми трьома місяцями. Очікується, що прибуток від торгівлі нафтою буде "значно вище" в цьому кварталі.