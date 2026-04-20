Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Лукашенко собрался "защищаться" и пригрозил "всеми видами оружия" Украине и НАТО

11:15 20.04.2026 Пн
2 мин
Диктатор сделал резкие заявления в отношении западных соседей и Украины
aimg Ирина Глухова
Фото: Фото: Александр Лукашенко, белорусский диктатор (Getty Images)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко угрожает применить весь арсенал обороны, в том числе ядерное оружие, если соседние государства "нападут" на его страну.

Об этом белорусский диктатор заявил в интервью пропагандистскому телеканалу RT, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.

Читайте также: Лукашенко призывает на службу офицеров запаса: как это объяснили

Лукашенко обратился к соседним государствам с предупреждением о возможных последствиях, если они, по его мнению, прибегнут к "агрессивным действиям" против Беларуси.

"Моя задача предупредить своих соседей: Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, возможно, в какой-то степени Украину. Упаси их Господь осуществить агрессию против Беларуси", - сказал он.

Диктатор утверждает, что Беларусь якобы не хочет войны, но готова "защищаться всеми доступными средствами" в случае нападения.

"Это не значит, что мы завтра же, если начнется там какое-то противостояние, ударим ядерным оружием по тем странам, через которые или с территории которых будет совершена на нас агрессия. У нас достаточно другого оружия, чтобы противостоять этому", - заявил он.

Также Лукашенко угрожает вовлечением России в войну.

"Если мы увидим, что это будет угрожать существованию Беларуси, то не только мы, но и согласно нашему договору с Российской Федерацией... Мало не покажется. И мы применим все, что у нас есть", - сказал он.

РФ хочет втянуть Беларусь в войну

Напомним, недавно Лукашенко во время совещания сказал, что страна должна быть готова к полноценным боевым действиям. Также он подписал указ о призыве офицеров запаса в белорусскую армию и пограничную службу.

На этом фоне Россия продолжает наращивать использование ударных беспилотников в войне против Украины. Для этого на территории Беларуси, по имеющейся информации, началось строительство пунктов наземного управления для дронов большой дальности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о росте военной активности на белорусской территории и новых попытках России втянуть Беларусь в войну против Украины.

Стоит добавить, что в начале полномасштабного вторжения в Украину россияне использовали белорусскую территорию для нанесения ударов по мирным украинским городам.

Александр ЛукашенкоНАТОБеларусьВойна в Украине