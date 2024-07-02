Лукашенко заявил о "высокой боеготовности" войск Беларуси и РФ из-за "активизации" ВСУ

Из-за якобы "активизации" Вооруженных сил Украины на границе войска Военно-воздушных сил и ПВО Беларуси и России приведены в "высокую боеготовность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По словам белорусского диктатора, на позиции выведены ракетные комплексы "Полонез" и "Искандер".

При этом он добавил, что "мы ни в коем случае не должны допустить ни одной эскалации и обострения".

"Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало. Концентрация Вооруженных сил, пусть даже ничего не значащих, очень опасна во время боевых действий. Мы проанализировали ситуацию. Прекрасно понимаем, что никакого обострения нам не нужно. Мы всегда об этом говорили. Украинцы понимают, что мы ответим", - сказал Лукашенко.

В то же время он заявил, что в случае угрозы со стороны Украины "ответ будет жестким и решительным".

"Я бы попросил украинцев не баловаться и не шалить с огнем. Это очень опасно", - сказал белорусский диктатор.