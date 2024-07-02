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Лукашенко заявил о "высокой боеготовности" войск Беларуси и РФ из-за "активизации" ВСУ

Беларусь, Вторник 02 июля 2024 20:10
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Лукашенко заявил о "высокой боеготовности" войск Беларуси и РФ из-за "активизации" ВСУ Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за якобы "активизации" Вооруженных сил Украины на границе войска Военно-воздушных сил и ПВО Беларуси и России приведены в "высокую боеготовность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По словам белорусского диктатора, на позиции выведены ракетные комплексы "Полонез" и "Искандер".

При этом он добавил, что "мы ни в коем случае не должны допустить ни одной эскалации и обострения".

"Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало. Концентрация Вооруженных сил, пусть даже ничего не значащих, очень опасна во время боевых действий. Мы проанализировали ситуацию. Прекрасно понимаем, что никакого обострения нам не нужно. Мы всегда об этом говорили. Украинцы понимают, что мы ответим", - сказал Лукашенко.

В то же время он заявил, что в случае угрозы со стороны Украины "ответ будет жестким и решительным".

"Я бы попросил украинцев не баловаться и не шалить с огнем. Это очень опасно", - сказал белорусский диктатор.

Ситуация на границе с Беларусью

Напомним, в субботу, 29 июня, Министерство обороны Беларуси заявило, что на границе с Украиной якобы наблюдается усиление "напряжения". Украина якобы стягивает войска к границе, минирует территории и строит инженерные заграждения.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что Минск умышленно нагнетает ситуацию, в то время как настоящая угроза поступает именно со стороны Беларуси.

В то же время в Госпогранслужбе отметили, что Украина продолжит наращивать свои оборонные способности возле границы с Беларусью, несмотря на выпады Минска.

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