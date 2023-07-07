Лукашенко заявил, что не знает где Пригожин и приедут ли "вагнеровцы" в Беларусь, - CNN

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не знает, где сейчас находится главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, он не уверен и в том, переедут ли "вагнеровцы" в Беларусь.

"Что касается Евгения Пригожина, то он находится в Санкт-Петербурге. Или, возможно, сегодня утром он уедет в Москву или куда-нибудь еще. Но сейчас его нет на территории Беларуси", - заявил Лукашенко.

Также он рассказал, что решение о переезде "вагнеровцев" в Беларусь будет принимать Кремль, и это будет сделано "в ближайшее время".

Что этому предшествовало?

24 июня лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил войска Минобороны РФ в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников. После этого он со своими воинами отправился штурмовать Москву. За день они взяли под контроль "Ростов", а до Москвы не дошли 200 км.

Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого Пригожин и часть его наемников решили отправить в Беларусь.

В стране занялись строительством лагеря, в котором могут разместить "вагнеровцев". Судя по спутниковому снимку, в лагере примерно 298 палаток, в которых в среднем можно разместить по 30 человек. Лагерь может быть разбит примерно на 8 тысяч человек.

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