Лукашенко заявив Путіну, що переговори з Україною нібито можуть пройти на кордоні

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив президенту РФ Володимиру Путіну про те, що переговори між Україною та Росією нібито можуть пройти на українсько-білоруському кордоні. За його словами, делегація з Києва нібито все-таки їде на переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на близький до прес-служби Лукашенка Telegram - канал "Пул першого".

Повідомляється, що після розмови з президентом України Володимиром Зеленським Лукашенко звернувся до Путіна з пропозицією, щоб російська делегація затрималася в Гомелі. Нібито у зв'язку з тим, що "українська делегація затримується".

За інформацією білоруської сторони, переговори плануються в Гомельській області, на білорусько-українському кордоні.

Зазначимо, офіційної інформації від Києва щодо цього поки що немає.