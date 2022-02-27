RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лукашенко заявив Путіну, що переговори з Україною нібито можуть пройти на кордоні

Автор: Юлія Бойко

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив президенту РФ Володимиру Путіну про те, що переговори між Україною та Росією нібито можуть пройти на українсько-білоруському кордоні. За його словами, делегація з Києва нібито все-таки їде на переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на близький до прес-служби Лукашенка Telegram- канал "Пул першого".

Повідомляється, що після розмови з президентом України Володимиром Зеленським Лукашенко звернувся до Путіна з пропозицією, щоб російська делегація затрималася в Гомелі. Нібито у зв'язку з тим, що "українська делегація затримується".

За інформацією білоруської сторони, переговори плануються в Гомельській області, на білорусько-українському кордоні.

Зазначимо, офіційної інформації від Києва щодо цього поки що немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський поговорив по телефону з Лукашенком, але подробиць бесіди не було.

Детальніше про ситуацію з переговорами читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоВолодимир ПутінВійна Росії проти України