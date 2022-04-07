Лукашенко заявив про проведення своєї "спецоперації" в Україні: деталі

За його словами, українська сторона нібито захопила білоруських далекобійників.

"Заарештували півтори тисячі наших вагонів, захопили наші автомобілі і до сотні, по-моєму, наших хлопців, які керували цими фурами. Я попереджав українців, що ми змушені будемо провести спеціальну операцію зі звільнення цих людей. Ми таку спеціальну операцію провели і всіх наших людей звільнили", - зазначив Лукашенко.

При цьому він не уточнив подробиці "спецоперації", але зазначив, що її провели так, що ніхто з Ради безпеки Білорусі не помітив.

"Якщо там у нас один, два, три, п'ять осіб десь залишилися, треба жорстко поставити умови (нехай Макей розмовляє з послом України), що, якщо це не буде зроблено, ми вже відповімо по-іншому. Вони дуже багатьом ризикують", - додав Лукашенко.