Лукашенко заявив, що не пошле армію воювати на українській території

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко відповів на питання про ймовірність участі білоруської армії у військових діях проти України. За його словами, такого ніколи не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.
"Я ніде і ніколи не говорив і не скажу, що я пошлю на чужу територію проти якогось народу. Ви Україну згадали. Боронь мене бог воювати проти цього народу", - заявив Лукашенко.
Він додав, що білоруська армія буде воювати тільки в двох випадках.
"Якщо проти Білорусі буде здійснена пряма агресія. І другий момент, коли бути війні і Білорусь буде в ній брати участь, якщо на нашого союзника - Російську Федерацію - здійснять безпосередній напад", - підкреслив Лукашенко.
Нагадаємо, сьогодні він заявив про намір повернути Україну в "лоно слов'янства", оскільки, на його думку, Захід нібито формує в Україні вороже ставлення до братніх народів.
Він також запевнив, що готовий піти на спокій.