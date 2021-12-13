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Лукашенко заявив про плани створити з Путіним новий "Радянський Союз"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко заявив, що союз Росії і Білорусі буде могутніше Євросоюзу. За його словами, при створенні нового об'єднання врахують всі помилки ЄС і візьмуть все найкраще з Радянського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю турецькій телерадіокомпанії TRT, витяги з якого публікує "БелТА".

"Цей союз (Росії і Білорусі - ред.) буде більш просунутим і стабільним", - сказав Лукашенко.

Він пояснив, що при створенні цього союзу врахують всі помилки Євросоюзу і візьмуть на озброєння позитивний досвід європейців. Лукашенко також згадав про Радянський Союз.

"Ми ж вийшли з єдиної держави - з Радянського Союзу. І ми багато вже там спробували", - сказав він.

Лукашенко додав, що при створенні Союзу Росії і Білорусі потрібно залишити позитивне з радянського минулого. За його словами, це зробить нове об'єднання більш потужним, продуманим і просунутим.

Говорячи про терміни створення союзу Росії і Білорусі Лукашенко зазначив, що він з президентом РФ Володимиром Путіним не ставлять перед собою ніяких термінів - 2025, 2030 або який-небудь рік. "Ми будемо йти крок за кроком, вирішуючи проблеми", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко назвав ідею входження Білорусі до складу Росії вигадкою колективного заходу.

Про те, чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі в рамках "Союзної держави" - у матеріалі РБК-Україна.

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Олександр ЛукашенкоБілорусь