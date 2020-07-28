Президент Білорусі перехворів COVID-19 безсимптомно
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перехворів на коронавірус. За його словами, він переніс захворювання безсимптомно.
Про це повідомляє "БЕЛТА".
За його словами, такий висновок зробили лікарі в понеділок, 27 липня.
"Я перепрошую за свій голос. Останнім часом доводиться дуже багато говорити. Але найдивовижніше, ви зустрічаєтеся з людиною, який на ногах примудрилася перенести коронавірус", - заявив Лукашенко.
При цьому він зазначив, що 97% населення Білорусі переносять COVID-19 безсимптомно.
"Слава богу, що мені вдалося потрапити в цю когорту безсимптомних. Нарешті і я потрапив в золотий фонд Білорусі, перенісши цей вірус", - зазначив білоруський президент.
Нагадаємо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив про перемогу над коронавірусом в Білорусі.
Крім того, Лукашенко висловлювався проти загальнонаціонального карантину в країні і називав носіння масок у школах дурістю.