Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перехворів на коронавірус. За його словами, він переніс захворювання безсимптомно.

Про це повідомляє "БЕЛТА".

За його словами, такий висновок зробили лікарі в понеділок, 27 липня.

"Я перепрошую за свій голос. Останнім часом доводиться дуже багато говорити. Але найдивовижніше, ви зустрічаєтеся з людиною, який на ногах примудрилася перенести коронавірус", - заявив Лукашенко.

При цьому він зазначив, що 97% населення Білорусі переносять COVID-19 безсимптомно.

"Слава богу, що мені вдалося потрапити в цю когорту безсимптомних. Нарешті і я потрапив в золотий фонд Білорусі, перенісши цей вірус", - зазначив білоруський президент.

Нагадаємо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив про перемогу над коронавірусом в Білорусі.

Крім того, Лукашенко висловлювався проти загальнонаціонального карантину в країні і називав носіння масок у школах дурістю.