Лукашенко заявив про істерику РФ через співпрацю Білорусі з Заходом

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі дорікнув РФ відсутністю нормальних економічних відносин з Мінськом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що співпраця його країни із західними державами викликає необґрунтовану негативну реакцію і "часом істерику" у Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство "Белта".

Таку думку глава Білорусі висловив на нараді, присвяченій співпраці з європейськими організаціями та участі країни у відповідних інтеграційних структурах.

"Ця співпраця на Заході сьогодні викликає якусь алергію і часом істерику у нашого головного партнера - Російської Федерації. Питається, чого у вас істерика? Нашу продукцію на ринок не пускають, дармоїдами обзивають, виштовхують, тиснуть, де тільки можна. Нам що, сховатися під плінтус і там сидіти?" - підкреслив він і додав, що сама Москва "дуже просунута в стосунках з Євросоюзом, Америкою і НАТО".

Крім того, Лукашенко дорікнув РФ відсутністю нормальних економічних відносин з Мінськом.

"Навіщо нам шукати щастя за тридев'ять земель, якби були нормальні економічні відносини з Росією, якби ми могли... вільно торгувати, переміщати товари, могли переміщатися люди, отримувати послуги, нас не ображали? Навіщо нам шукати якесь щастя невідомо де?" - зазначив білоруський лідер.

Лукашенко заявив, що зараз Мінськ успішно налагоджує співпрацю з Євросоюзом, який став другим найбільшим партнером Білорусі.

"Зростають інвестиції, збільшилося позитивне сальдо в торгівлі, розвиваються контакти. Минулий рік став рекордним за обсягом співпраці з Європейським інвестиційним банком і Європейським банком реконструкції та розвитку", - сказав він.

Разом з тим глава Білорусі підкреслив, що Брюссель, незважаючи на поліпшення відносин з Білоруссю, все ж продовжив дію деяких обмежувальних заходів.

"Торгується з нами навіть по дрібницях ЄС, ухиляється від розмови про нову базову угоду, до сих пір немає чітких юридичних рамок взаємодії", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, в січні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що союз Білорусі і Росії може розвиватися тільки на рівноправній основі.

Як пізніше писало РБК-Україна, Лукашенко заявив, що Білорусь готова до діалогу з НАТО на принципах паритетності та прозорості.

Додамо також, в грудні 2018 року президент Білорусі запропонував не називати Росію братньою державою.