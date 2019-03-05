Лукашенко заявив про істерику РФ через співпрацю Білорусі з Заходом

Президент Білорусі дорікнув РФ відсутністю нормальних економічних відносин з Мінськом
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що співпраця його країни із західними державами викликає необґрунтовану негативну реакцію і "часом істерику" у Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство "Белта".
Таку думку глава Білорусі висловив на нараді, присвяченій співпраці з європейськими організаціями та участі країни у відповідних інтеграційних структурах.
"Ця співпраця на Заході сьогодні викликає якусь алергію і часом істерику у нашого головного партнера - Російської Федерації. Питається, чого у вас істерика? Нашу продукцію на ринок не пускають, дармоїдами обзивають, виштовхують, тиснуть, де тільки можна. Нам що, сховатися під плінтус і там сидіти?" - підкреслив він і додав, що сама Москва "дуже просунута в стосунках з Євросоюзом, Америкою і НАТО".
Крім того, Лукашенко дорікнув РФ відсутністю нормальних економічних відносин з Мінськом.
"Навіщо нам шукати щастя за тридев'ять земель, якби були нормальні економічні відносини з Росією, якби ми могли... вільно торгувати, переміщати товари, могли переміщатися люди, отримувати послуги, нас не ображали? Навіщо нам шукати якесь щастя невідомо де?" - зазначив білоруський лідер.
Лукашенко заявив, що зараз Мінськ успішно налагоджує співпрацю з Євросоюзом, який став другим найбільшим партнером Білорусі.
"Зростають інвестиції, збільшилося позитивне сальдо в торгівлі, розвиваються контакти. Минулий рік став рекордним за обсягом співпраці з Європейським інвестиційним банком і Європейським банком реконструкції та розвитку", - сказав він.
Разом з тим глава Білорусі підкреслив, що Брюссель, незважаючи на поліпшення відносин з Білоруссю, все ж продовжив дію деяких обмежувальних заходів.
"Торгується з нами навіть по дрібницях ЄС, ухиляється від розмови про нову базову угоду, до сих пір немає чітких юридичних рамок взаємодії", - додав Лукашенко.
Нагадаємо, в січні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що союз Білорусі і Росії може розвиватися тільки на рівноправній основі.
Як пізніше писало РБК-Україна, Лукашенко заявив, що Білорусь готова до діалогу з НАТО на принципах паритетності та прозорості.
Додамо також, в грудні 2018 року президент Білорусі запропонував не називати Росію братньою державою.