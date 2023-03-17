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Поедет отчитываться. Лукашенко после визитов в Китай и Иран отправится к Путину, - СМИ

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Пятница 17 марта 2023 17:35
Поедет отчитываться. Лукашенко после визитов в Китай и Иран отправится к Путину, - СМИ Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Россию для встречи с диктатором Владимиром Путиным 6 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, два диктатора, примут участие в заседании высшего госсовета Союзного государства, где будут обсуждать борьбу России и Беларуси с санкциями, а также "вопросы безопасности".

Напомним, 12 марта лидер белорусского режима Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран, где провел переговоры с президентом Ирана Ибрагимом Райси.

До этого, 28 февраля, Лукашенко находился с визитом в Китае, чтобы наладить "дружеские отношения". Там он встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

В последний раз белорусский диктатор прилетал с визитом в Москву 17 февраля. На встрече с Путиным он заявил, что Беларусь готова наладить у себя производство российских штурмовиков Су-25.

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