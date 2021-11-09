Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко запевнив, що Білорусь не збирається нападати на Польщу. А в міграційній кризі на польсько-білоруському кордоні він звинуватив Європу.

Напруження у відносинах з Євросоюзом Лукашенко назвав наслідком "транзиту влади всередині Польщі, Литви та Німеччини". Як стверджує глава режиму, народи цих країн невдоволені, тому вони вирішили "оголосити когось ідіотом".

"Народи незадоволені. А як це мікшувати та нівелювати? Треба оголосити когось ідіотом, покидьком, мерзотником, який нападе завтра на ту саму Польщу. Ми ніколи не збиралися і не збираємося нападати на Польщу. Нам дай боже облаштувати цю територію, яка у нас є", - сказав він.

Водночас Лукашенко звинуватив країни Європи в зазіханні на білоруські території.