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Лукашенко запевнив, що Білорусь не збирається нападати на Польщу

Автор: Дмитро Левицький

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко запевнив, що Білорусь не збирається нападати на Польщу. А в міграційній кризі на польсько-білоруському кордоні він звинуватив Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське державне видання "Белта".

Напруження у відносинах з Євросоюзом Лукашенко назвав наслідком "транзиту влади всередині Польщі, Литви та Німеччини". Як стверджує глава режиму, народи цих країн невдоволені, тому вони вирішили "оголосити когось ідіотом".

"Народи незадоволені. А як це мікшувати та нівелювати? Треба оголосити когось ідіотом, покидьком, мерзотником, який нападе завтра на ту саму Польщу. Ми ніколи не збиралися і не збираємося нападати на Польщу. Нам дай боже облаштувати цю територію, яка у нас є", - сказав він.

Водночас Лукашенко звинуватив країни Європи в зазіханні на білоруські території.

Нагадаємо, до цього Лукашенко пригрозив втягненням Росії у ситуацію з мігрантами на кордоні з ЄС.

Більше про ситуацію на польсько-білоруському кордоні в матеріалі "Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС".

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Олександр ЛукашенкоБілорусьПольшаЕвросоюз