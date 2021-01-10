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Лукашенко: Захід почав "хрестовий похід" проти Білорусі, щоб підібратися до РФ

Автор: Юлія Струк

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Захід нібито виступив проти республіки. І все це - з метою підібратися до Росії.

Про це повідомляє телеканал "Дождь".

На думку Лукашенка, західні країни почали "хрестовий похід" проти Білорусі, щоб підібратися до РФ.

"Майте на увазі, наступні будете ви. Не розслабляйтеся", - сказав він.

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Глава Білорусі вважає, що за лідером опозиції Світланою Тіхановською стоять спецслужби Литви і Польщі, які нібито фінансують її, "визначають і направляють", а керують такими процесами США.

"У росіян і білорусів - відповідних людей - єдина думка, що цим заправляють США", - підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше глава республіки закликав громадян країни "взяти голову в руки". Він вважає, що білорусам слід задуматися про майбутнє.

За словами президента, білоруси тільки разом можуть врятувати свою країну, а в іншому випадку "діти будуть ходити в постолах і знову під батогом".

Як писало РБК-Україна, Лукашенко заявив, що покине пост тільки за результатами виборів.

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