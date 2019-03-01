Лукашенко виступив проти можливого розміщення ракет в Україні

Лукашенко заявив, що Білорусь буде солідарна з РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против возможного размещения ракет средней и меньшей дальности в Украине. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на БЕЛТА.

По его словам, в этом вопросе Беларусь солидарна с РФ.

"Если в Украине будут размещены такие ракеты - это катастрофа. Надо понимать, россияне не могут допустить, чтобы эти ракеты были там размещены. Мы с россиянами абсолютно будем солидарны. Поэтому ни в коем случае нельзя делать в этом направлении шаги Украине", - заявил он.

До этого Лукашенко уже заявлял, что Минск и Москва подумают об ответе при появлении ракет США в Европе или Украине. Президент Беларуси высказал мнение, что "НАТО может пойти на размещение подобных ракет в Европе".

Отметим, 1 февраля 2019 года США объявили о прекращении участия в ракетном договоре из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М". Решение о выходе из договора вступило в силу 2 февраля.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия примет "зеркальные и асимметричные меры" в случае размещения ракет США в Европе. В свою очередь в НАТО назвали угрозы Путина в адрес США неприемлемыми.