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Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі на таємній інавгурації

Автор: Юлія Струк

Олександр Лукашенко офіційно вступив на посаду президента Білорусі. Церемонія інавгурації у ці хвилини проходить у Палаці Незалежності в Мінську.

Про це інформує TUT.BY.

Вказано, що Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою, поклавши праву руку на Конституцію.

Фото: Лукашенко вступив на посаду (Telegram-канал "Пул Першого")

Потім глава держави підписав акт про прийняття присяги.

Після цього голова Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила Лукашенку посвідчення президента республіки.

Підкреслимо, з ранку білоруські силовики перекрили центр Мінська. Офіційної інформації з цього приводу не було, а місцеві ЗМІ не виключали, що йде підготовка до інавгурації Лукашенка.

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Біля Палацу незалежності було зафіксовано скупчення техніки і військових, до самої будівлі під'їхав президентський кортеж.

Таким чином, церемонія інавгурації відбулася таємно.

Нагадаємо, кілька днів тому Єрмошина заявила, що не знає, коли відбудеться інавгурація Лукашенка.

Як писало РБК-Україна, Євросоюз заявив, що не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

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