Лукашенко слідом за Путіним пригрозив "центрам прийняття рішень"

За його словами, в Білорусі немає дефіциту в продуктах харчування та інших товарах, тому "білоруси, як завжди, розслабилися".

"Ви розслабляйтеся. Ми військові люди і знаємо, що нам робити. Хочу попередити "яструбів" і сказати вам відверто: трохи менше місяця тому мною відданий наказ підрозділам збройних сил взяти під приціл, як зараз можна говорити, центри прийняття рішень у ваших столицях", - заявив Лукашенко.