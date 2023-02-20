Лукашенко решил выслать из Беларуси польских дипломатов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение выслать из страны трех польских дипломатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Польши Лукаша Ясина.
По его словам, к вечеру среды, 22 февраля, территорию Беларуси обязан покинуть офицер связи польской пограничной службы. Кроме этого, вероятно, Лукашенко вышлет двух польских консулов из Гродно.
При этом Ясина рассказал, что Польша еще раздумает над соответствующими мерами, но о них станет известно
Ранее РБК-Украина сообщало, что глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что власти страны симметрично ответят Беларуси на решение ограничить въезд в страну зарегистрированных в Польше грузовиков.
Также мы сообщали о том, что Вооруженные силы Беларуси и России продлили совместные военные учения до 20 февраля.
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