Лукашенко выпросил у Путина "Орешник" для Беларуси

Лукашенко заявил, что якобы обеспокоен ситуацией на западных границах Беларуси и в соседней Украине.

"Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения и прежде всего "Орешник" были размещены на территории Беларуси. Это успокоило бы некоторые умы", - сказал Путину белорусский диктатор.

Российский диктатор в свою очередь пообещал, что эти запросы будут удовлетворены.

"Размещение таких комплексов возможно. Это станет возможным во второй половине 2025 года", - заявил Путин.

Он добавил, что объекты поражения "Орешником" с территории Беларуси у "предполагаемого противника" будет определять военно-политическое руководство Минска.