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Опять за старое? Лукашенко привез Путину карту с "польскими позициями"

Новина українською →
Беларусь, Воскресенье 23 июля 2023 13:37
Опять за старое? Лукашенко привез Путину карту с "польскими позициями" Фото: глава белорусского режима Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Глава белорусского режима Александр Лукашенко похвастался картой, на которой якобы можно увидеть "переброску польских войск" к границам Беларуси. Ее он показал российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с Путиным 23 июля.

По словам Лукашенко, якобы, одна из польских бригад теперь "расположилась" в 40 км от Бреста, еще одна - примерно в 100 км от Гродно.

Лукашенко заявил, что карту якобы привез "специально", поскольку, по его словам, якобы "готовится почва". Допустим, одна из бригад место свое нашла в 40 км от

"Дивизия у них, но пока бригады подошли. Открыли они ремонт (танков, - ред.) Leopard - поляки на своей территории", - пожаловался Лукашенко Путину.

Карты Лукашенко

В последнее время глава белорусского режима Александр Лукашенко очень любит демонстрировать карты. До этого, например, Лукашенко даже угрожал странам Европы ударами по "центрам принятия решений", заявив, что их уже успели найти на картах. Любовь к картографии Лукашенко стала даже поводом для шуток.

Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк даже пошутил над Лукашенко, предложив посмотреть на своей карте почему "спецоперация" России на территории Украины так затянулась в связи с жалобами Лукашенко по этому поводу.

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