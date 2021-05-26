RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лукашенко погрожує відправляти наркотики і мігрантів в нашу країну, - глава МЗС Литви

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Олександр Лукашенко загрожує його країні наркотиками і нелегальними мігрантами. Таким чином Лукашенко провокує подальшу ескалацію.

Про це Ландсбергіс написав у Twitter.

Він зазначив, що дії Лукашенка подібні терористичним.

"Лукашенко відкрито погрожує відправляти наркотики і нелегальних мігрантів в нашу країну. Терористом є той, хто поводиться як терорист або має намір Так себе вести. Європа повинна бути готова до подальшої ескалації, яку влаштовує Мінський режим", - написав глава МЗС Литви.

Таким чином він відреагував на виступ Лукашенка в білоруському парламенті в середу.

"Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер будете самі їх їсти і ловити", - сказав Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз затвердить четвертий пакет санкцій проти Білорусі в червні. Буде складено список людей, відповідальних за вимушену посадку рейсу Ryanair 23 травня.

Нагадаємо, також повідомлялося, що влада Білорусі можуть ввести санкції проти країн Заходу в якості "відповідних заходів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЛукашенкоЛитва