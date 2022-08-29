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Шольц закликав ЄС єднатися, щоб протистояти Путіну та Лукашенку

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Прага, Понеділок 29 серпня 2022 14:07
Шольц закликав ЄС єднатися, щоб протистояти Путіну та Лукашенку Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Європа може протистояти авторитарним режимам Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, об'єднавши зусилля.

Про це Шольц заявив під час з'їзду міністрів ЄС у Празі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.

"Будь-яка роз’єднаність між нами, будь-яка слабкість - це жорно на млин Путіна. Інші автократи наслідують його", - зазначив канцлер.

Шольц підкреслив, що Олександр Лукашенко вже намагався створити кризу в ЄС, коли на кордон з Польщею направили тисячі біженців.

"Тільки подивіться, як білоруський диктатор Лукашенко намагався чинити на нас політичний тиск минулого року через страждання тисяч біженців і мігрантів", - підкреслив політик.

Нагадаємо, Олаф Шольц також заявив, що підтримує розширення Європейського союзу за рахунок включення України, Молдови та Грузії.

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Германия Олаф Шольц Володимир Путін Олександр Лукашенко
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