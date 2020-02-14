Лукашенко: Росія натякає на приєднання Білорусь в обмін на енергоносії

Керівництво Російської Федерації натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії. Про це на зустрічі з працівниками Світлогірського целюлозно-картонного комбінату заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, російське керівництво розуміє інтеграцію як поглинання Білорусі.

"У керівництві Росії натякають на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії... Це не інтеграція. Це інкорпорація. На це я ніколи не піду", - заявив Лукашенко.

Він також додав, що білоруський народ не піде по цьому шляху. Крім того, Лукашенко підкреслив, що після свого президентства продовжить відстоювати суверенітет Білорусі. Однак Мінськ і Москва продовжать роботу щодо дорожних карт інтеграції.

"Ми будемо і далі працювати по інтеграції. У цьому немає нічого поганого", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив про неможливість приєднання країни до Російської Федерації.

"Ми є суверенними і незалежними. Ми своїми мізками і руками що змогли заробили, будуємо свою країну. І ми не можемо бути частиною будь-якої країни", - зазначив він.

До цього він стверджував, що питання об'єднання Білорусі та Російської Федерації повинні вирішувати народи двох країн.