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Лукашенко вирішив повернути у виші відрахованих через протести студентів

Мінськ, П'ятниця 13 листопада 2020 16:06
Лукашенко вирішив повернути у виші відрахованих через протести студентів
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив знову повернути у заклади вищої освіти студентів, яких відрахували за участь в акціях протесту. Для цього він доручив білоруському уряду розробити відповідний механізм.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами, відео якої опублікував наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул первого".

Як стверджує Лукашенко, він нібито отримує листи від батьків відрахованих студентів з проханням повернутися їх дітей до вишів.

"Тому я доручив розробити механізм. Я доручив відповідним посадовим особам, урядовцям, депутатам розробити механізм. Треба повернутися колись до цього питання та подивитися на цих відрахованих. Освіту отримають та, можливо, одумаються", - зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці вересня Лукашенко пригрозив студентам, які беруть участь в акціях протесту, що їм доведеться підтверджувати свій диплом при працевлаштуванні в Білорусі.

Крім того, нещодавно в парламенті Білорусі запропонували позбавляти громадянства за участь екстремістській діяльності чи заподіяння шкоди інтересам республіки.

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Новини України В світі Олександр ЛукашенкоБілорусьпротестстуденты

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