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Прем'єр Росії поїде в Мінськ

Москва, Середа 02 вересня 2020 13:41
Прем'єр Росії поїде в Мінськ
Фото: Михайло Мішустін (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін відвідає Мінськ 3 вересня. На наступний день в Москву поїде голова Міноборони Білорусі генерал-майор Віктор Хренін.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

У Москві Хренін представить доповідь "Про міжнародну та регіональну безпеки, консолідації зусиль по запобіганню загрози розв'язування воєн і збройних конфліктів, подальшого зміцнення військового співробітництва в сучасних умовах".

"Буквально завтра відбудеться візит голови уряду РФ Михайла Мішустіна до Мінська", - також повідомив голова МЗС РФ Сергій Лавров.

Крім того, в минулу суботу президенти РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися про особисту зустріч у Москві в найближчі тижні. У Кремлі уточнили, що візит білоруського лідера відбудеться в найближчі два тижні.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація вже підготувала резерв з силовиків, які можуть бути спрямовані в Білорусь.

На цю заяву вже відреагували Польща і Німеччина, німецький канцлер Ангела Меркель сподівається, що Путін не буде відправляти російські війська на територію Білорусі.

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