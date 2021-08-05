Лукашенко дозволив позбавляти білорусів громадянства за участь в протестах

Зокрема, мова йде про іноземців, які отримали громадянство Білорусі.

Вказано, що осіб позбавлятимуть громадянства або відмовлятимуть у його наданні, якщо вони займалися "екстремістською діяльністю" чи "завдали серйозної шкоди інтересам Білорусі".

"Закріплюється порядок внесення матеріалів про втрату білоруського громадянства натуралізованими особами за участь в екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі та процедура припинення розгляду заяв про набуття громадянства у випадках, передбачених зазначеним законом", - йдеться в указі.