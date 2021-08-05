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Лукашенко дозволив позбавляти білорусів громадянства за участь в протестах

Автор: Марія Кучерявець

Олександр Лукашенко дозволив позбавляти громадянства натуралізованих білорусів за участь у протестах. Відповідний указ №302 він підписав сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське державне видання "Белта".

Зокрема, мова йде про іноземців, які отримали громадянство Білорусі.

Вказано, що осіб позбавлятимуть громадянства або відмовлятимуть у його наданні, якщо вони займалися "екстремістською діяльністю" чи "завдали серйозної шкоди інтересам Білорусі".

"Закріплюється порядок внесення матеріалів про втрату білоруського громадянства натуралізованими особами за участь в екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі та процедура припинення розгляду заяв про набуття громадянства у випадках, передбачених зазначеним законом", - йдеться в указі.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко пояснив наступ на свободу слова у країні. За його словами, вона на сьогодні нібито переросла в екстремістську діяльність.

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