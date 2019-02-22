Лукашенко: розширення військових блоків ускладнює ситуацію поблизу білоруських кордонів

Лукашенко заявив про готовність до діалогу з НАТО на принципі паритетності

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что расширение военных блоков осложняет ситуацию вблизи белорусских границ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт президента.

Он также указал, что деятельность Североатлантического альянса в Европе значительно активизировалась.

"Деятельность Североатлантического альянса на европейском континенте значительно активизировалась. Расширение военных блоков, разработка и внедрение новых технологий вооруженного противоборства осложняют ситуацию вблизи наших границ. Всем следует знать, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики", - подчеркнул Лукашенко.

При этом глава Беларуси отметил, что его страна готова к конструктивному диалогу с НАТО на принципах паритета и прозрачности и ни от кого "не отгораживается забором".

Напомним, в 2014 году Лукашенко заявил, что наибольшая опасность для России и Беларуси - это вступление Украины в НАТО.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2018 года глава Беларуси заявил, что стране может понадобиться эффективное оружие, в том числе ракетное, если НАТО будет размещать свою постоянную базу в Польше.

Добавим, в январе 2019 года Литва назвала Беларусь одной из крупнейших угроз нацбезопасности.