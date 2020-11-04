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Лукашенко і Путін по телефону обговорили зміцнення відносин і Україну

Москва, Середа 04 листопада 2020 20:10
Лукашенко і Путін по телефону обговорили зміцнення відносин і Україну
Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Роман Тверденко

Президент Росії Володимир Путін і Білорусі Олександр Лукашенко провели телефонну розмову. В ній вони обговорили зміцнення зміцнення відносин між країнами, а також ситуацію в світі.

Про це повідомляють прес-служби президента РФ і Білорусі.

У Лукашенка розповіли, що президенти обговорювали питання порядку всередині країн, а також ситуацію в світі. Зокрема, у США і сусідів Білорусі - у Польщі, Україні та Литві. Також Лукашенко попросив Путіна розглянути питання про придбання Білоруссю родовища нафти на території РФ.

У прес-службі Путіна розповіли, що президенти обговорювали і співпрацю країн у боротьбі з коронавірусом. Відзначено, що Лукашенко і Путін привітали домовленість про закупівлю Білорусією російської вакцини від COVID.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін пропонує дозволити колишнім президентам РФ, які покинули цей пост достроково або у зв'язку з закінченням терміну повноважень, довічно обіймати посаду сенатора. Він вніс на розгляд Держдуми законопроект про порядок формування Ради Федерації РФ.

Також відомо, що посли Європейського союзу сьогодні, 4 листопада, погодили введення санкцій проти невизнаного президент Білорусі Олександра Лукашенка. Разом з ним під санкції потраплять 14 білоруських чиновників.

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Новини України В світі Володимир ПутінОлександр Лукашенко

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