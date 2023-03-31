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Лукашенко повторил ядерные угрозы Кремля в сторону Украины

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Минск, Пятница 31 марта 2023 12:03
Лукашенко повторил ядерные угрозы Кремля в сторону Украины Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Беларусь продолжает ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина в сторону Украины. При этом Минск распространяет нарративы Кремля о войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко во время его послания к парламенту и народу.

"Сегодня обе стороны понимают, что одерживать победу нельзя. Тем более, как украинцы считают, что они победят - это глупость, невозможно победить ядерное государство. Если российское руководство поймет, что ситуация грозит распадом России - будет применено самое страшное оружие. Этого нельзя допустить", - заявил белорусский диктатор.

Он нафантазировал, что якобы на фронте "есть договоренности", а продолжающаяся война - это исключительно политический конфликт.

"Но опасно третье, люди, не понимающие за воюющие, на линии столкновения договорятся, сдаю вам инсайдерскую информацию, это уже началось. Командиры рот, взводов, комбаты начинают договариваться. Доходит до того, что они сообщают россиянам, что вот в этом квадрате завтра будет нанесен удар - россияне идут. И наоборот, россияне сообщают украинцам, что будет нанесен удар - они идут", - придумал Лукашенко.

При этом диктатор традиционно упомянул о "националистах и фашистах". Но считает, что на фронте "их уже нет, а воюют мобилизованные".

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил "обеим сторонам" прекратить боевые действия на территории Украины.

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