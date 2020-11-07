Лукашенко закликав Литву і Польщу повернутися до діалогу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до керівництва Литви і Польщі. Вони їх закликає припинити конфронтаційну риторику і повернутися до діалогу.

Про це він заявив на виступі перед колективом і будівельниками БелАЕС, передає БелТА.

Він закликав їх разом виробляти електроенергію, продавати її, обмінюватися електроенергією.

"Я хочу ще раз звернутися (до керівництва Литви, - ред.) сьогодні з цього майданчика - Білоруської АЕС: давайте жити дружно. Давайте будемо разом працювати. Наші народи колись були в одній державі, нормально жили", - заявив він.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Литви надіслало Білорусі ноту протесту з закликом зупинити запуск атомної електростанції (БелАЕС), побудованої біля литовського кордону.

Вчора перший енергоблок Білоруської атомної електространціі (АЕС) було включено в об'єднану енергосистему країни.

Після цього Литва припинила імпорт електроенергії з Білорусі через свої електромережі.