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Лукашенко визнав залежність "оборонки" від імпортних компонентів

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Мінськ, Вівторок 14 червня 2022 15:52
Лукашенко визнав залежність "оборонки" від імпортних компонентів Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко визнав критичну залежність оборонної сфери від імпортних компонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дзеркало".

"Навіть в оборонній сфері ми поки що залежні від імпортних компонентів, особливо тих, які ми ніколи не будемо виробляти в Білорусі через те, що нам просто штучно вони потрібні, одинично, і створювати величезні заводи за мільярди доларів, щоб себе оснастити, - який ідіот це буде робити. Це просто нерентабельно", - заявив він.

Лукашенко підкреслив, що необхідно усунути залежність від зарубіжних компонентів, назвавши це завдання стратегічним.

"На основі власних рішень повинні працювати національні дата-центри, вузли обробки банківських операцій, засоби моніторингу громадської безпеки", - додав він.

Нагадаємо, поруч з українськими кордонами Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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Олександр Лукашенко Міністерство оборони України Білорусь
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