Лукашенко визнав залежність "оборонки" від імпортних компонентів

"Навіть в оборонній сфері ми поки що залежні від імпортних компонентів, особливо тих, які ми ніколи не будемо виробляти в Білорусі через те, що нам просто штучно вони потрібні, одинично, і створювати величезні заводи за мільярди доларів, щоб себе оснастити, - який ідіот це буде робити. Це просто нерентабельно", - заявив він.

Лукашенко підкреслив, що необхідно усунути залежність від зарубіжних компонентів, назвавши це завдання стратегічним.

"На основі власних рішень повинні працювати національні дата-центри, вузли обробки банківських операцій, засоби моніторингу громадської безпеки", - додав він.