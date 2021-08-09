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Лукашенко визнав, що Протасевича допитували бойовики "ЛДНР"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Олександр Лукашенко зізнався, що заарештованого в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича допитали бойовики ОРДЛО. За його словами, вони приїжджали в країну, поспілкувалися з Протасевичем і залишилися задоволеними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Лукашенко.

"Приїхали, допитали. Він пояснював. Вони залишилися задоволеними", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, на початку червня Лукашенко запропонував "слідчим" з ОРДЛО допитати Протасевича.

Після цього український МЗС попередило Білорусь про наслідки такого вчинку. Як зазначили в Міністерстві, "Лукашенку буде боляче".

Через два тижні бойовики заявив про "слідчі дії" з Протасевичем. Україна зажадала від Мінська пояснень.

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Олександр ЛукашенкобойовикиОРДЛОРоман Протасевич