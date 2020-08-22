ru
ua

Лукашенко привів війська у повну бойову готовність через "напругу" на зовнішньому кордоні

Автор: Максим Зайченко

За його словами, це найсерйозніше рішення за чверть століття

Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів у Гродно нараду з керівництвом силового блоку. Там він заявив, що владі довелося приймати серйозне рішення, приводячи основні частини білоруської армії в повну бойову готовність.

Про це повідомляє TUT.by.

"Вперше за чверть століття довелося приймати серйозне рішення, приводячи основні частини Збройних Сил у повну бойову готовність і перекидаючи війська на західний напрямок", - заявив Лукашенко.

За його словами, до внутрішньої ситуації в Білорусі "додався зовнішній фактор". Зокрема, як заявив глава держави, це "ворушіння" військ НАТО.

Популярні новини

"Навіть не сказав би, що всередині країни. Насамперед це Мінськ. Навіть не хочу тут Гродно називати з позиції сьогоднішнього дня. Однак, що мене найбільше турбує, - до цієї внутрішньої ситуації додався зовнішній фактор. Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів на території Польщі та Литви", - сказав Лукашенко.

На його думку, мета його опонентів - "відвернути від внутрішньої ситуації та напружити на зовнішньому кордоні". Лукашенко також заявив про небезпеку з боку НАТО і доручив захистити Гродно.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не нарощує сили на кордонах з Білоруссю і закликав Мінськ продемонструвати повну повагу до фундаментальних прав.

Як писало РБК-Украина, раніше Лукашенко доручив перекинути десантників у Гродно, оскільки його хвилює ситуація, яка розгортається на території сусідніх країн - Польщі та Литві.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьармия