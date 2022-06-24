Лукашенко прибув з візитом до Росії. Завтра зустрінеться з Путіним

Лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко 24 червня 2022 року прибув з візитом до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал "Пул первого".

Повідомляється, що по прильоту він проводить зустріч з губернатором Санкт-Петербурга. Зазначимо, на завтра заплановані переговори Лукашенка з російським президентом Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше Лукашенко пригрозив ударами по Києву, якщо українська армія атакує нафтопереробний завод у Мозирі. Він також заявив, що білоруські військові продовжать підготовку до нібито можливого нападу з України.

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