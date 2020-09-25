ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лукашенко попередив студентів-білорусів у Польщі: доведеться підтверджувати дипломи

Автор: Юлія Струк

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступає за те, щоб білоруські студенти, які закінчили навчання у польських вузах, підтверджували свої дипломи при влаштуванні на роботу в республіці. У Польщі заявили, що тільки виграють від такого рішення.

Про це повідомляє видання TUT.by.

"Вони повинні будуть підтвердити тут диплом", - зазначив президент Білорусі.

Своєю чергою представник міністерства науки і вищої освіти Польщі підкреслив, що республіка готова залишити у себе випускників з Білорусі, якщо вони постануть перед труднощами при підтвердженні своїх дипломів вдома.

Популярні новини

"Ми з подивом щойно прочитали заяву пана Лукашенка... Ми із задоволенням їх тут залишимо. Ми від цього тільки виграємо, отримавши освічених фахівців", - сказав чиновник.

За його словами, студенти-білоруси, кілька років провчившись у Польщі, дуже добре володіють мовою, інтегрувалися у суспільство, а більшість з них починають працювати ще в студентські роки.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що наступного тижня розгляне питання про введення двотижневого карантину через COVID-19 для приїжджаючих з країн Заходу.

Як писало РБК-Україна, 17 вересня Білорусь посилила кордон з Україною і закрила з Польщею і Литвою.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьстуденты