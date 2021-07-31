Лукашенко представив свою версію від'їзду Тіхановської, назвавши її "мерзотницею"

Лукашенко спростував твердження про те, що білоруська влада змусила Тіхановську покинути країну.

"Сьогодні прочитав у доповіді, що її змусили виїхати з Білорусі та погрожували, що там мало не дітей схоплять і ще чогось. Слухайте, діти для мене завжди позамежно, і ви це знаєте. Діти за батьків не мають нести ось таку відповідальність, що я поїду в Литву, схоплю дітей. Ну, якщо ви їх туди вивезли, захищайте", - заявив він.

Лукашенко також заявив, що опозиціонерка нібито особисто зверталася до начальника оперативно-аналітичного центру при президентові Білорусі Андрія Павлюченка за дозволом на виїзд з країни та фінансовою допомогою.

За словами Лукашенка, Тіхановській дали 15 тисяч доларів і дозволили виїхати до Литви.

"І вона сьогодні говорить про те, що їй погрожували, що дітей від неї віднімали та інше. Мерзотниця!",- уклав він.

Раніше Тіхановська заявила, що шкодує про від'їзд з Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року. На її думку, це було помилкою, яка частково привела протестувальників до невдачі. При цьому вона зазначила, що до того моменту білоруси і самі не були готові до масових акцій і не мали жодних координаційних структур.