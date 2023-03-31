Лукашенко объяснил, зачем ему "ядерка": Беларуси грозит "переворот", просит верить на слово

Глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси готовится "государственный переворот", страну якобы пытаются "втянуть в войну". Именно поэтому Минск инициировал переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по размещению ядерного оружия на территории страны.

"Беларусь пытаются втянуть в войну. Особенно усердствуют наши соседи (имеет в виду Польшу, НАТО, - ред.), эти факты не спрячешь. Полным ходом идет формирование неких полков для последующего переворота в Беларуси, придет время - мы вам выложим это все. Сегодня не время, идет кропотливая закрытая работа. Но поверьте на слово, я вас никогда не обманывал. Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, а по простому - бандитов, которых не жалко. Им их не жалко. Мы тоже имеем эту информацию. Первый опыт они сегодня получают в Украине. Правда, больше как пушечное мясо", - заявил он.

По словам Лукашенко, именно поэтому "в складывающихся обстоятельствах", он "настоятельно активизировал" переговоры с Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия.

"Именно по возвращению, которое было выведено в 90-х, я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу. Под плеткой жить больше не хотим и рабами не будем", - констатировал он.