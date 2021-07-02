Лукашенко про потік нелегалів до Литви: ми більше не будемо тримати тих, кого ви гнобили

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не буде тримати у себе нелегалів. Він зазначив, що у країни немає на їх утримання грошей через введені санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белт".
"Я чесно сказав, що ми не будемо більше тримати тих, кого ви гнобили в Афганістані, Ірані, Іраку. У нас немає на це ні грошей, ні сил в результаті ваших санкцій. І, розумієте, ніхто не знає, що відбувається в Литві і на кордоні, це просто факт", - заявив він.
Нагадаємо, сьогодні уряд Литви оголосив надзвичайний стан у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі.
Додамо, що 2 червня у зв'язку зі зростанням потоку нелегалів, співробітники Frontex почали охороняти кордон Литви з Білоруссю.