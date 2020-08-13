Лукашенко доручив розібратися зі всіма фактами затримання в Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

У Лукашенка заявили, що вже відпустили тисячу затриманих демонстрантів

Президент Білорусі доручив розібратися зі всіма фактами затримання під час протестів. В адміністрації Лукашенка повідомили, що станом на вечір, 13 серпня, вже відпущені більше тисячі чоловік.

Про це заявила глава адміністрації президента Білорусі Наталія Качанова, передає "Наша Нива".

За її словами, всі затримані демонстранти були відпущені під зобов'язання неучасті у несанкціонованих заходах.

"Нам не потрібна бійка. Не потрібна війна. Президент почув думку трудових колективів і доручив розібратися зі всіма фактами затримань, які відбулися в останні дні, і зараз йде інтенсивна робота в цьому напрямку. Вже на вечір сьогоднішнього дня відпущені більше тисячі чоловік під зобов'язання неучасті у несанкціонованих заходах, а неповнолітні передані під розписки батькам", - повідомила Качанова.

Нагадаємо, з початку протестів, за даними Міністерства внутрішніх справ, були затримані близько 6700 осіб.

Також повідомлялося, що у Білорусі з 9 серпня під час протестів затримали 64 журналіста, багатьом інкримінують участь у несанкціонованих заходах.