Лукашенко доручив армії без попередження відповідати на зовнішню агресію

Білоруська армія повинна без попередження реагувати на порушення кордонів на західному напрямку. Така задача була поставлена перед міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

Про це заявив діючий президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту на полігон в Гродно, який транслював провладний телеканал СТВ.

Лукашенко зазначив, що західні сусіди Білорусі вже були попереджені про наслідки у разі агресії.

"Без попередження. Ми їх попередили. Якщо вони (сусідні країни - ред.) порушать наш державний кордон, ми реагуватимемо без попередження", - наголосив він.

Нагадаємо, у Білорусі вже понад 10 днів поспіль тривають акції протесту через результати президентських виборів. Лукашенко постійно говорить про те, що криза в Білорусі підтримується країнами Заходу, в тому числі Литвою та Польщею.

Сьогодні Лукашенко привів основні частини білоруської армії в повну бойову готовність.