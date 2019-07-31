Лукашенко пообіцяв Зеленському допомогу у врегулюванні на Донбасі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському допомогу у врегулюванні ситуації на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба глави Білорусі.

Зокрема, в середу відбулася телефонна розмова лідерів України та Білорусі.

Так, Зеленський подякував Лукашенку за організацію ефективного переговорного майданчика і ту роль, яку відіграє Білорусь у врегулюванні на сході України.

"Білоруський лідер у свою чергу запевнив, що Мінськ продовжить і надалі докладати всіх зусиль для врегулювання ситуації у регіоні, і Україна завжди може розраховувати на Білорусь як країну-прихильницю мирних ініціатив і процесів", - сказано в повідомленні.

Крім того, Зеленський ще раз запросив президента Білорусі відвідати Україну в рамках II Форуму регіонів України та Білорусі, який відбудеться у жовтні в Житомирі. Лукашенко прийняв запрошення.

"У фіналі розмови Олександр Лукашенко запросив президента України відвідати Білорусь у будь-який час і в будь-якому форматі. Володимир Зеленський це запрошення із задоволенням прийняв", - відзначили в прес-службі білоруського лідера.

Нагадаємо, в Мінську (Білорусь) у середу, 31 липня, проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Як писало РБК-Україна раніше, Білорусь готова забезпечити зустріч, присвячену врегулювання ситуації на Донбасі, за участю Великобританії, Франції, Сполучених Штатів Америки та Німеччини.