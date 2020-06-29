Лукашенко пообіцяв "цікаві вибори" в Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

За його словами, обстановку всередині країни розхитують

Президент Білорусії Алексанбр Лукашенко заявив, що вибори глави держави будуть "дуже цікавими". Зараз влада приймає попереджувальні заходи, щоб не розхитати ситуацію.

Про це пише "БелТА".

За його словами, все починається поступово - розхитується обстановка всередині країни, йде наступ на діючу владу", відбувається "злам влади".

"Вибори будуть дуже цікаві, а після виборів буде ще цікавіше. Це я обіцяю", - зазначив Лукашенко.

Він не виключив, що ситуація в Білорусі може привести до "Майдану".

"Добре, якщо хтось пробелорусский сідає в крісло, тоді ладно вже з цим Майданом. Через майдан - заворушення, тяганина аж до звернення до іноземної держави. Ви це відкидаєте? А я ні. Я повинен думати по максимуму, тому що не знаю, які дії вони зроблять", - сказав чинний президент країни.

Раніше Лукашенко заявив про необхідність внесення змін до Конституції Білорусі .

РБК-Україна писало, що Лукашенко заявив про втручання Росії у внутрішні справи Білорусі.

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Автор: Инна Собора