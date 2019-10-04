Лукашенко помилував українського журналіста Шаройко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував українського журналіста Павла Шаройко, засудженого в Білорусі за шпигунство. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що Шаройко вже прибув в Україну.

"Ще один український в'язень, журналіст Павло Шаройко, засуджений в Білорусі до 8 років, був помилуваний і вже вдома в Україні", - йдеться в повідомленні.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова також підтвердила звільнення журналіста.

"В результаті переговорів двох президентів - Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка - Павла повернуто додому", - повідомила вона.

Також Денісова розповіла, що Шаройко в 2012 - 2014 роках працював кореспондентом агенства УНІАН в Мінську, а з 2015 року - на "Українському радіо". У своїх матеріалах він висвітлював роботу тристоронньої контактної групи.

Фото: Шаройко прибув в Україну (Людмила Денисова)

Нагадаємо, в травні 2018 року Шаройко засудили до 8 років в'язниці. За версією білоруського слідства, Шаройко створив агентурну мережу з місцевих громадян, які за гроші збирали інформацію розвідувального характеру у військово-політичній сфері. Сам Шаройко нібито визнав, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки.

Також РБК-Україна повідомляло, що Шаройко подав прохання про помилування.