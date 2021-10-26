Лукашенко про польські танки біля кордону: боюся, щоб вони "войнушку" не розв'язали

"Ви прекрасно бачите, ви тут більше на Заході, ніж всі інші. І бачите, що відбувалося і що від нас хочуть. Вчора вже "Леопарди" підкинули до нашого кордону - танки", - заявив Лукашенко працівникам Лідської центральної районної лікарні.

Він також звернувся до колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Караєва, який займає посаду його помічника-інспектора по Гродненській області.

"Ти, Юра, дивись тут, ти ж генерал крім усього іншого, що вони там творять за межами. Вчасно підказуйте. Негідники крайні. Боюся, щоб вони войнушку не розв'язали тут", - додав Лукашенко.

Зазначимо, цього тижня Польща проводить навчання в районі Бяла-Підляська недалеко від кордону з Білоруссю. У них приймуть навчання близько 700 військових з танками "Леопард" 10-ї бронекавалерійської бригади.