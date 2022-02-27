Лукашенко підтвердив, що з Білорусі були запущені ракети по українських позиціях

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі були запущені ракети по позиціях в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруські ЗМІ.

При цьому Лукашенко зазначив, мовляв,"це був вимушений крок".

"За словами білоруського лідера, на українській стороні в декількох кілометрах від кордону з Білоруссю були розгорнуті ракетні дивізіони, готові протягом хвилин завдати удару по російських позиціях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з території Білорусі ще в перший день вторгнень російських військ в Україну 24 лютого випустили чотири балістичні ракети у бік України. Ракети були випущені в південно-західному напрямку.