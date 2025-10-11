RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Лукашенко поднял войска по тревоге: в ГПСУ ответили, есть ли угроза для Украины

Фото: спикер ГПСУ Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в Беларуси начали срочно проверять боевую готовность армии. Однако активности рядом с границей Украины нет.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

В частности, журналисты спросили у него, есть ли угроза для Украины от проверки готовности белорусской армии. В ответ Демченко отметил, что проверки уже не впервые, и это не прекращается.

Он подчеркнул, что Беларусь постоянно будет нагнетать или угрожать проверкой боеготовности всей армии или отдельных составляющих. Кроме того, будут и совместные учения с РФ. Однако надо трезво оценивать ситуацию.

"Поэтому надо трезво оценивать, что происходит на территории Беларуси. И, собственно, готовиться к развитию любых событий", - пояснил Демченко.

Также спикер ГПСУ ответил, есть ли на границе с Украиной активность белорусских войск, и в целом, несет ли это направление угрозу для нашей страны.

"Чтобы успокоить, рядом с нашей границей какой-то активности и раньше не было, и по состоянию на сегодня нет. В то же время это направление для нас по-прежнему угрожающее", - резюмировал он.

Проверка армии Беларуси

Напомним, сегодня в Минобороны Беларуси заявили, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко приказал срочно проверить боевую готовность армии страны.

В частности, по его поручению военные проводят комплекс мероприятий по привилегию подразделений в высшую степень боеготовность.

Анонсировалось, что часть подразделений совершит выдвижение в определенные районы и выполнит задачи, которые указаны в распоряжении.

БеларусьДПСУВойна в Украине