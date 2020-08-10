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Путін, Токаєв і Сі Цзіньпін привітали Лукашенка з перемогою на виборах

Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 11:32
Путін, Токаєв і Сі Цзіньпін привітали Лукашенка з перемогою на виборах
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Чинний президент вже приймає привітання з переобранням

Президент Білорусі Олександр Лукашенко почав приймати привітання з перемогою на виборах від глав інших держав. Зокрема, свої привітання вже направили лідери Росії, Казахстану та Китаю.

Про це пише БЕЛТА.

Повідомляється, що першим Лукашенка привітав лідер КНР Сі Цзіньпін. Він висловив упевненість, що під керівництвом нинішнього президента Білорусь досягне успіхів у справі державного будівництва. Він також назвав Китай та Білорусь "залізними братами".

Телеграму з привітаннями надіслав і президент Росії Володимир Путін, який розраховує на розвиток двосторонніх відносин та інтеграцію в рамках Союзної держави і Організації Договору про колективну безпеку

"Це, безсумнівно, відповідає корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі", - йдеться в телеграмі Путіна.

Також Лукашенка привітав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який підкреслив, що вибори пройшли в складній політичній ситуації. Токаєв відзначив "народну підтримку стратегічного курсу" Лукашенка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний опонент Лукашенка на виборах президента Світлана Тіхановська не визнала перемогу чинного президента; за підрахунками штабу, саме вона виграє вибори.

Тим часом Лукашенко зробив першу заяву після виборів, не прокоментувавши нічні протести.

Про те, як пройшло голосування, читайте в матеріалі РБК-Україна "На межі змін: як пройшли вибори президента в Білорусі".

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