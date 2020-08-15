Лукашенко очікують в генштабі

Лукашенко заявляє про зовнішнє втручання
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що владу "не треба заколисувати мирними акціями і демонстраціями". Він заявляє про зовнішнє втручання.
Про це повідомляє БелТА.
За його словами, "фактично за сценарієм розгортається агресія проти Білорусі".
"Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми дуже добре бачимо це. І потім, ми ж методички читали кольорових революцій. Більше того, до методичків кольорових революцій (це особливість, про це ми будемо говорити сьогодні в Міноборони в Центрі стратегічного управління) вже додались елементи зовнішнього втручання", - заявив він.
Нагадаємо, Лукашенко зв'язався з Володимиром Путіним, щоб обговорити ситуацію в Білорусі.
Зазначимо, Володимир Зеленський відреагував на видачу "вагнеровців" Росії і назвав таке рішення "м'яко кажучи, несправедливим".