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Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти Ryanair після повідомлення про вибухівку

Автор: Анастасія Рокитна

Олександр Лукашенко заявив, що літак Ryanair після повідомлення про закладену бомбу не захотіли прийняти ні Вільнюс, ні Варшава, ні Львів, ні Київ. Через це його посадили в Мінську.

Про це він заявив на зустрічі з парламентарями, повідомляє газета "СБ. Беларусь сегодня".

Він пояснив, чому командир екіпажу вирішив посадити літак в Мінську, коли до Вільнюса залишалося близько 70 кілометрів.

"Чому ніхто не захотів прийняти літак, коли ми повідомили про закладену вибухівку: ні Вільнюс, куди він летів, ні Варшава, ні Львів чи Київ. Чому нині стражденні і ридаючі не прийняли цей літак? Злякалися відповідальності? Або комусь все-таки дуже треба було, щоб він приземлився саме в Мінську?", - заявив він.

Він також заявив, що повідомлення про мінування літака Ryanair надійшло зі Швейцарії. Борт екстрено посадили в аеропорту Мінська 23 травня, а потім затримали його пасажира - опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Нагадаємо, Білорусь опублікувала стенограму переговорів пілота Ryanair з диспетчером.

Крім того, голова Ryanair заявив, що з рейсу, що екстрено сів у Мінську, могли зійти також агенти КДБ.

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Новини України RyanairОлександр ЛукашенкоУкраїна