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Лукашенко назвав причину затримання Колеснікової

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова затримана за порушення правил перетину кордону. За його даними, вона намагалася виїхати в Україну.

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Про це повідомив головний редактор радіостанції "Говорить Москва", який брав у Лукашенка інтерв'ю.

Як він заявив, Колеснікова намагалася перетнути кордон вночі.

"На прикордонному переході вони пред'явили документи білоруським прикордонникам, після чого були пропущені на територію між РБ і Україною. Тут при повторній перевірці, Колеснікову викинули з машини, а її попутники на авто прорвалися на територію України", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колеснікова, Антон Родненков і Іван Кравцов перетнули кордон з Україною.

Потім стало відомо про затримання Колеснікової на кордоні з Україною, а двох інших опозиціонерів в Україні.

Однак, в ДПСУ повідомили, що два білоруських опозиціонера пройшли заходи прикордонного контролю. Колеснікова в пункти пропуску для проходження прикордонного контролю не прибувала.

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