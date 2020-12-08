ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лукашенко назвав МОК "бандою" після відсторонення від Олімпійських ігор

Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко після рішення про його відсторонення від Олімпійських ігор назвав "бандою" Міжнародний олімпійський комітет. Він також може звернутися до суду.

Популярні новини

Про це він заявив під час візиту до лікарні, передає БЕЛТА.

"Треба нам звернутися до суду. Нехай Бах (Томас Бах, голова МОК, - ред.) і банда розкажуть, у чому моя провина, що я свою країну захищаю?! Ну так ви мене підтримуєте в цій політиці в переважній більшості, і я захищаю свою країну. Я захищаю вас. За що ж мене карати, щоб я не брав участі в якихось заходах", - зазначив Лукашенко.

Він також додав, що 25 років не брав участі в заходах у рамках Олімпійських ігор і не має наміру їздити туди в майбутньому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лукашенка відсторонили від участі в Олімпійських іграх. Зокрема, мова йде про заходи, які проводить МОК.

Також повідомлялося, що Лукашенко може передати частину президентських повноважень Всебілоруським народним зборам.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЛукашенкоМОКОлімпіада